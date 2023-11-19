طبقًا للقانون.. ضوابط عمل الوطنية للانتخابات

تضمن قانون الانتخابات الرئاسية الصادر في عام 2014، عدد من النقاط المهمة المتعلقة بعمل لجنة الانتخابات الرئاسية وهي الهيئة الوطنية للانتخابات.

اختصاصات الوطنية للانتخابات

حيث أكدت المادة السادسة من القانون أن تختص اللجنة بعدة أمور وهي كالتالي:

1 - الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

2 - إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

3 - وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

4 - تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح.

5 - تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح.

6 - إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، واعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.

7 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها

8 - وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها، على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة او المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية، لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

9 - وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.

10 - دعوة الناخبين للاقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11- وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية فى متابعة العملية الانتخابية.

12 - وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصها

13 - البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة.

14 - الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15 - الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الإنتخابية.

كما نصت مادة 7 على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وامام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

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المساهمة في توعية المواطنين

ونصت المادة 8 على أن للجنة الانتخابات الرئاسية ان تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.

كما نصت المادة 9 على أن تلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصاها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويكون للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ولها أن تطلب أى مستندات او أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.