الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طبقًا للقانون.. ضوابط عمل الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

تضمن قانون الانتخابات الرئاسية الصادر في عام 2014، عدد من النقاط المهمة المتعلقة بعمل لجنة الانتخابات الرئاسية وهي الهيئة الوطنية للانتخابات.

اختصاصات الوطنية للانتخابات 

حيث أكدت المادة السادسة من القانون أن تختص اللجنة بعدة أمور وهي كالتالي:

1 -  الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها. 

2 -  إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية 

3 -  وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

4 -  تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح. 

5 -  تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح. 

6  -  إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، واعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح. 

7 -  تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها

8 -  وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها، على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة او المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية، لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

9 -  وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.

10 - دعوة الناخبين للاقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11-  وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية فى متابعة العملية الانتخابية.

12 -  وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصها

13 -  البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة.

14 -  الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15 -  الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الإنتخابية.

كما نصت مادة  7  على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وامام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

 

اقرأ ايضا

عن طريق الموبايل.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي| اعرف لجنتك

استعلام مقر اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي .. وكيفية تغييرها

المساهمة في توعية المواطنين 

ونصت المادة 8 على أن للجنة الانتخابات الرئاسية ان تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.

كما نصت المادة 9 على أن تلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصاها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويكون للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ولها أن تطلب أى مستندات او أوراق  أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات بيانات الناخبين قاعدة بيانات الناخبين الترشح لرئاسة الجمهورية

مواد متعلقة

استعلام مقر اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

عبدالسند يمامة: "الوطنية للانتخابات" تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

الأكثر قراءة

تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة

أمطار متفاوتة الشدة واضطراب فى الملاحة الجوية.. توقعات الطقس غدًا

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

5 مصابين فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوى

بسبب الطقس.. سقوط أشجار فى كفرالشيخ وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

البورصة تربح 31 مليار جنيه بختام أولى تعاملات الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة