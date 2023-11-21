الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطل يعذب نجل زوجته حتى الموت فى الإسماعيلية

عاطل
عاطل

أقدم عاطل على قتل نجل زوجته والذي يبلغ من العمر ٣ سنوات، في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، ظنًا منه أنه يقوم بتأديبه.

البداية كانت بتلقي وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبداللطيف، إخطارًا من المستشفى العام، يفيد بوصول طفل ٣ سنوات جثة هامدة، وعلى جسده آثار تعذيب، وعلى الفور انتقلت قوة مكبرة برئاسة النقباء محمد عبدالباسط وأحمد ممتاز إلى المستشفى، وتبين أن زوج والدته قام بتعذيبه وعضه في أماكن متفرقة بجسده وادعى أنه أثناء نزوله من درج السلم سقط مغشيًا عليه، وقام باصطحابه للمستشفى.

وبوصوله المستشفى وبالكشف عليه تبين وجود آثار للتعذيب على جسده، وبتقنين الإجراءات ألقت المباحث القبض عليه.

وبمناقشة المتهم أفاد بأنه كان يقوم بتأديبه ولم يقصد قتله، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

مدينة فايد الإسماعيلية مركز شرطة فايد المستشفى العام

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