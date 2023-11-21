لجنة تحكيم مهرجان «الكورس فت» بجامعة سوهاج تعلن نتائج منافسات الفرقتين الرابعة والثالثة

أعلنت لجنة تحكيم المهرجان الرياضي للجامعات المصرية (الكورس فت) بجامعة سوهاج، نتائج منافسات طلاب الفرقتين الرابعة والثالثة التى أجريت على مدار يومي ١٩ و٢٠ من نوفمبر الجاري، والذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، وذلك فى الفترة من ١٩ حتى ٢٢ من نوفمبر الجاري، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة".

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن المهرجان الرياضي "BE FIT" يقام على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بمشاركة ١٤٤٠ طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية بمختلف الكليات، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الشباب، وقياس مدي التحمل والقوة والسرعة والمرونة خلال المسابقات البدنية التى يشارك بها الطلاب، والذين تم تقسيمهم على عدد أيام المهرجان وفقًا للفرقة الدراسية.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية مشاركة الطلاب فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية التى تنفذها إدارة الجامعة، لدورها الكبير فى بناء شخصياتهم، واكتشاف المواهب الرياضية وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات القمية والخارجية، إلى جانب ماتقوم به الأنشطة الرياضية من الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وتبادل الخبرات والمهارات، وكذلك وتعزيز العمل الجماعي وتقبل المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشار صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن اليوم الأول تضمن عدد من المسابقات البدنية والتى شارك بها طلاب الفرقة الرابعة بجميع الكليات، حيث أسفرت نتائج الطلبة عن فوز كلا من محمود عابد بكلية التربية النوعية بالمركز الأول، محمد خالد بكلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، وياسر أحمد فراج بكلية الحقوق بالمركز الثالث، أما نتائج الطالبات أسفرت عن حصول الطالبة مريم زكريا بكلية التربية على المركز الأول، وحصول هاجر شوقي بكلية التربية الرياضية على المركز الثاني، وأيضًا فوز أماني محمد أحمد بكلية التربية الرياضية بالمركز الثالث.

وذكر نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن منافسات اليوم الثاني لطلاب الفرقة الثالثة انتهت بفوز الطالب مصطفي عاصم بكلية الحقوق بالمركز الأول، وفوز خالد راشد بكلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فحصل عليه الطالب علي محمد بكلية تكنولوجيا التعليم، مضيفًا أنه فى منافسات الطالبات حصلت طالبات كلية التربية الرياضية على المراكز الثلاث الأيام، حيث فازت هبة علي بالمركز الأول، وآية صبري بالمركز الثاني، ورموندا ممدوح بالمركز الثالث.