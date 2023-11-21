الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محطات الزلازل تُسجل هزة أرضية في البحر الأحمر قبالة السعودية (صور)

بيانات الزلازل
بيانات الزلازل

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ هزة أرضية في مياه البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيانات التي سجلتها محطات الزلازل؛ فإن الهزة الأرضية كانت بقوة 1.57 درجة على مقياس ريختر، وعمق 21 كيلومتر، حيث وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

لا بلاغات بشأن الشعور بالهزة الأرضية في البحر الأحمر

ولم تصدر أي بيانات بالشعور بالهزة الأرضية، حيث أن الزلازل التي تكون قوتها دون الـ 3 درجات؛ يتم تصنيفها بالضعيفة.

2023.. أكثر من 50 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

وسجل عام 2023 واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي سببتها الزلازل، حيث قُتل أكثر من 50 ألف شخص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي وقع في البلدين في السادس من فبراير الماضي، وتسبب في انهيار الكثير من المنازل، وضحايا ومصابين.

سلسلة زلازل بعد زلزال تركيا

كان زلزال تركيا بداية لسلسلة من الزلازل التي شهدتها محافظات تركية فيما بعد وكانت بقوة كبيرة حيث تجاوز معظمها حاجز الـ5 درجات، وتسببت هى الأخرى في وقوع خسائر جديدة بخلاف الخسائر التي وقعت في زلزال السادس من فبراير.

نشاط الزلازل فى مصر ليس مُخيفًا

وفي النطاق المصري؛ طمأن معهد الفلك- آنذاك- المصريين من أن النشاط الزلزالي في مصر يُعتبر متوسطًا وأقل من المتوسط، وأنه لا توجد أية مخاوف من حدوث زلازل مُدمرة، خاصة أن مصر لم تشهد في تاريخها أي زلازل مُدمرة، كما أن ضحايا زلزال 1992 كان أكثرهم نتيجة التدافع وليس قوة الزلزال.

الهزات الأرضية التي وقعت في الساعات الأخيرة وفقما سجلتها محطات الزلازل (بتوقيت جيرينتش)
موقع الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم ظاهرة باللون الأحمر
هزة أرضية البحر الاحمر هزة أرضية في البحر الأحمر الزلازل مرصد الزلازل

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