وقوع 4 زلازل قوية خلال 24 ساعة.. اثنان في إثيوبيا

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ 4 هزات أرضية قوية على مدار الـ24 ساعة الماضية، كانت اثنتان منهما في إثيوبيا.

وبحسب بيانات شبكة الزلازل، فإن الزلزال الأول كان في إثيوبيا (على بعد 1983 كيلو من شلاتين) ووقع فجر السبت، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وعمق 22.90 كيلومتر.

ووقع الزلزال الثاني بعد 13 دقيقة من الأول، في البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية بقوة 3.59 درجة، على بُعد 601 كيلومتر من مرسى مطروح.

بينما وقع الزلازل الثالث صباح السبت بقوة 4.89 درجة على مقياس الزلازل، في إثيوبيا، على بُعد 2014 كليومتر من شلاتين. ووقع الزلزال الرابع في البحر المتوسط قبالة السواحل التركية، بعد ظهر السبت، بقوة 5.19 درجة على مقياس ريختر.

2023.. أكثر من 50 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

وسجل عام 2023 واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي سببتها الزلازل، حيث قُتل أكثر من 50 ألف شخص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي وقع في البلدين في السادس من فبراير الماضي، وتسبب في انهيار الكثير من المنازل، وضحايا ومصابين.

سلسلة زلازل بعد زلزال تركيا

كان زلزال تركيا بداية لسلسة من الزلازل التي شهدتها محافظات تركية فيما بعد وكانت بقوة كبيرة حيث تجاوز معظمها حاجز الـ5 درجات، وتسببت هى الأخرى في وقوع خسائر جديدة بخلاف الخسائر التي وقعت في زلزال السادس من فبراير.

نشاط الزلازل فى مصر ليس مُخيفًا

وفي النطاق المصري؛ طمأن معهد الفلك- آنذاك- المصريين من أن النشاط الزلزالي في مصر يُعتبر متوسط وأقل من المتوسط، وأنه لا توجد أية مخاوف من حدوث زلازل مُدمرة، خاصة أن مصر لم تشهد في تاريخها أي زلازل مُدمرة، كما أن ضحايا زلزال 1992 كان أكثرهم نتيجة التدافع وليس قوة الزلزال.