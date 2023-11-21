الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ملحمة إنسانية جديدة تقودها القاهرة.. القصة الكاملة لنقل الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى مصر

الفلسطينين المبتسرين
الفلسطينين المبتسرين

قامت منظمة الصحة العالمية بزيارة لمستشفى الشفاء الفلسطينية بقطاع غزة منذ عدة أيام لتقييم الوضع الصحي هناك، وكشفت المنظمة خلال الزيارة عن وجود 33 طفلًا من الأطفال المبتسرين داخل مستشفى الشفاء بالحضانات في حالة حرجة نظرًا لسوء الوضع الصحي الذي يعاني منه المستشفى جراء القصف عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت المنظمة الصحة العالمية أنها قامت بنقلهم من مستشفى الشفاء إلى مستشفى الهلال الإماراتي بجنوب غزة يوم الأحد، موضحة، في تقرير لها، أن جميع الأطفال يعانون من حالات عدوى خطيرة نتيجة نقص الإمدادات الطبية وعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، كما أن المستشفى لم يعد قادرًا على العمل بسبب نقص المياه النظيفة، والوقود، والإمدادات الطبية، والأغذية، وغيرها من المواد الأساسية، فضلًا عن تصاعد وتيرة الأعمال العدائية به.

وأفادت المنظمة بأن الأطفال توفي منهم اثنان ويوجد 11 آخرين حالتهم حرجة، موضحة أنه لم يكن لديهم من يرافقهم من ذويهم، نظرًا لكون المعلومات المتوافرة عنهم لدى وزارة الصحة الفلسطينية محدودة، والوزارة غير قادرة حاليًّا على العثور على أفراد أسرهم المقربين. 

الرئيس يوجّه بنقلهم إلى المستشفيات بمصر  

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم استقبال 28 طفلًا من الأطفال المبتسرين، عبر معبر رفح البري، وتم نقلهم للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

كما أعلنت الوزارة أنه بناء على تقييم الوضع الصحي لهؤلاء الأطفال تم نقل 12 طفلًا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر».

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نقل 12 طفلًا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

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