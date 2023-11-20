نقل 12 طفلًا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقييم الوضع الصحي للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة فور وصولهم اليوم.

وأوضح عبدالغفار أنه بناء على ذلك التقييم تم نقل 12 طفلا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر»، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، اليوم الإثنين، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين إلى معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى المستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.