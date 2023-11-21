اختتام فعاليات الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس

اختتمت فعاليات الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي " الإدارة الجامعية والقيادة "، وهو البرنامج المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية والذي ينظمه مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، واشراف الدكتور نيفين عاصم مدير المركز.



ويستهدف البرنامج التدريبي تنمية المهارات القيادية والإدارية للسادة أعضاء هيئة التدريس مثل الجوانب القانونية والمالية فى الأعمال الجامعية وكيفية تنمية الموارد الذاتية.

كما يتطرق البرنامج لكيفية اتخاذ القرار باستخدام الطرق والأساليب الكمية وبناء الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وأهمية الإبتكار فى الأوساط الأكاديمية وتأثيره على التصنيف الدولي للجامعات.

وقد قام بالتدريب فى الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي نخبة متميزة من المدربين المتخصصين فى هذا المجال وهم:-

الدكتور محمد صافى، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس

الدكتور ممدوح عبد العليم، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية

الدكتور محمد عبد العزيز، عميد المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية

الدكتور نوران محمد فتحي الغندور، أستاذ الأمراض الباطنة والغدد والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة والمدرب الدولى المعتمد

الدكتور جلال حسن جلال الدين

أستاذ نظم المعلومات والوكيل الأسبق لكلية الحاسبات بجامعة القاهرة والجامعة الامريكية والمدرب الدولي المعتمد

وأشاد المتدربين بأهمية هذا البرنامج التدريبي لصقل المهارات الإدارية والقيادية اللازمة لشغل وظيفة عميد كلية بالجامعات المصرية.

وقد تم التنفيذ برنامج الدورة التدريبية بمقر مركز التدريب والتطوير بالدور الاول بالمدينة الجامعية.

وفي سياق اخر توافد عدد كبير من الزائرين والمشاركين لجناح مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس المشارك في معرض

Cairo ICT& Connectaوالذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى

يضم جناح مركز الابتكار وريادة الأعمال عدة ابتكارات منها مشروع "عديني" وهو عبارة عن وسيلة آمنة لعبور المشاة، مشروع روبوت يمكنه تصلق الجبال ويوجد علي راسه زراع الي يمكنه عمل مهمات يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لجهاز قياس أبعاد كمر مشروع المونوريل، نموذج عرض ابتكار تصنيع غواصة تعمل لعمل مهمات تحت الماء يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لسيارة ذاتية القيادة (micro mouse)، نموذج عرض ابتكار لنظام لرصد سيارات نقل المخلفات، نموذج عرض ابتكار نظام لمنع السير عكس الإتجاه، نموذج عرض ابتكار سيارة ذاتية القيادة للبيئات الحضرية المزدحمة.