رئيس جامعة عين شمس يشهد انطلاق دورى "طلاب من أجل مصر"



انطلقت صباح اليوم فعاليات دوري " ابطال من أجل مصر " لكرة القدم الخماسية والتى تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية مع اتحاد طلاب الجامعة وذلك تحت رعاية ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بحضور أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة

تكوين هويه الطلاب وتدعيم شخصيتهم عن طريق الأنشطة

في كلمته أكد أ.د محمد ضياء زين العابدين على دور الجامعة في تكوين هويه الطلاب وتدعيم شخصيتهم عن طريق الأنشطة المختلفه التي تقدمها الجامعة كذلك الاحتكاك مع أعضاء هيئة التدريس وتقديم القدوة التي تسهم في بناء الشخصية الطلابية.

كما قدم الشكر للقيادة السابقة لجامعة عين شمس علي الدعم الكامل الذي قدموه للطلاب خلال فترة توليهم إدارة الجامعة والانجازات التي تمت من ملاعب وبنية تحتية وأنشطة طلابية وصلت للتكريمات الدولية مطالبا أبناءه الطلاب بالانطلاق والتعبير عن أنفسهم عن طريق ممارسه الرياضة والمنافسه الشريفه التي من شأنها ان تنمي مهارات التواصل بين الطلاب.

دوري " ابطال من أجل مصر " في كرة القدم الخماسية

وأبدت أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة سعادتها البالغة بالتواجد في هذا الحدث الرياضي وسط طلاب الجامعة بصفة عامة وطلاب أسرة طلاب من أجل مصر بصفة خاصة متمنية لهم موسم رياضي متميز.

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هذا وقد سدد أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ضربة البداية للمباراة الافتتاحية.

و يقام دوري " ابطال من أجل مصر " في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليات التجارة والصيدلة والمدينة الجامعية طلبة، ويستمر حتى ٣٠ نوفمبر و يشارك به ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب ويتم منح الثلاث مراكز الأولى جوائر مالية وميداليات.