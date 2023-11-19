الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لقطاع الدراسات العليا والبحوث ببنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية  البنات جامعة عين شمس والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية بعنوان "بحوث المستقبل فى عصر التغيرات التكنولوجية والثقافية الكبرى: رؤى التطوير فى العلوم الإنسانية والإجتماعية والتربوية" 

 

في كلمتها أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، حرص الكلية على مواكبة الاتجاهات العالمية فى البحث العلمى ولعل المؤتمرات الدولية من أكثر المجالات التى تبرز الجديد فى الفكر والبحث والثقافة، مشيرة إلى أن قطاع الدراسات العليا بالكلية يسعى إلى إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين والطلاب للتحاور والتواصل وتبادل رؤى التحديث والتطوير فى شتى المجالات ومن هنا جاء عقد المؤتمر الدولى الخامس لقطاع الدراسات العليا والبحوث  كساحة عمل وعلم على مدار يومين بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين ليقدموا رؤيتهم المستقبلية للبحوث فى عصر التغيرات الكبرى والثورة التكنولوجية. 

 

أوضحت الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يشتمل على ٨ جلسات علمية، جرى تقسيمها على ثلاث قاعات بكلية البنات، يترأس كل جلسة علمية نخبة من أساتذة كلية البنات، حيث تناقش الجلسات ٤٠ ورقة بحثية في مختلف المجالات ومحاور المؤتمر، التي تتضمن العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم التربوية والدراسات الأدبية واللغوية، وتستمر الجلسات العلمية حتى الساعة الخامسة مساء اليوم. كما يشتمل المؤتمر على ٦ ندوات و١٤ ورشة عمل.

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وأكدت الدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكلية ومقرر المؤتمر، أن اختيار موضوع المؤتمر الدولى الخامس لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات جاء ليجمع بين الثورة المعلوماتية ومستحدثاتها والتى يتقدمها علم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبين الثورة الفكرية والثقافية التى تمثلها رؤى التطوير في التعليم والحياة الاجتماعية والتعاملات الإنسانية. ولكى يتبلور هذا الفكر ويتم تطبيقه كان لا بد من فتح المجال لعرض أفكار جديدة لبحوث المستقبل التى تحمل آمال المختصين فى النهوض بالفرد والمجتمع والوجود العالمى وسط المتغيرات السريعة والمتجددة.

 

وصل عدد الباحثين المشاركين بالمؤتمر لأكثر من ٥٠ باحثا، من الجامعات المصرية وجامعات الدول العربية المختلفة،  وأشارت أ.د. حنان الشاعر إلى أن الجامعات المشاركة من الدول العربية الشقيقة من العراق والأردن والمغرب والجزائر والسعودية ومن الإمارات العربية المتحدة ومن الجامعات المصرية، القاهرة، عين شمس، أسوان، الإسكندرية، بني سويف، المنيا، الفيوم، الزقازيق، الأهرام الكندية، جامعة الأزهر وجامعة سلمان الدولية إلى جانب عدد من المعاهد والهيئات المختلفة من مصر والوطن العربي.

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