الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافد الزائرين لجناح مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس بمعرض Cairo ICT

معرض القاهره الدولي
معرض القاهره الدولي للتكنولوجيا

توافد عدد كبير من الزائرين والمشاركين لجناح مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس المشارك في معرض
Cairo ICT& Connectaوالذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى

يضم جناح مركز الابتكار وريادة الأعمال عدة ابتكارات منها مشروع "عديني" وهو عبارة عن وسيلة آمنة لعبور المشاة، مشروع روبوت يمكنه تصلق الجبال ويوجد علي راسه زراع الي يمكنه عمل مهمات يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لجهاز قياس أبعاد كمر مشروع المونوريل، نموذج عرض ابتكار تصنيع غواصة تعمل لعمل مهمات تحت الماء يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لسيارة ذاتية القيادة (micro mouse)، نموذج عرض ابتكار لنظام لرصد سيارات نقل المخلفات، نموذج عرض ابتكار نظام لمنع السير عكس الإتجاه، نموذج عرض ابتكار سيارة ذاتية القيادة للبيئات الحضرية المزدحمة.

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صندوق رعاية المبتكرين ينظم ملتقى الابتكار على هامش معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

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تخصيص جناح لدور النشر الجديدة فى الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

حيث يتواجد فريق عمل حاضنة الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس طوال فترة المعرض لعرض انشطة المركز وشراكاته المختلفة.

جدير بالذكر ان  ملتقى الابتكار يستضيف حاضنات الأعمال الرائدة في مصر وذلك في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

الملتقى مفتوح أمام جميع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة التي في مرحلة الفكرة أو في مرحلة بناء المنتج الأولي MVP أو مرحلة بناء المنتج، ويبحثون عن تمويل أو فرصة احتضان في حاضنة أعمال.

وتأتي مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة واشراف الدكتور عادل الصباغ مدير عام المركز والدكتور وئام محمود المدير التنفيذى للمركز ود.اسلام عدلى مدير النشاط الطلابي ASU-iClub

كما أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات اليوم الأول من ملتقى الابتكار على هامش (ICT Cairo) معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

معرض القاهره الدولي للتكنولوجيا
معرض القاهره الدولي للتكنولوجيا
معرض القاهره الدولي للتكنولوجيا
معرض القاهره الدولي للتكنولوجيا
معرض القاهره الدولي للتكنولوجيا
معرض القاهره الدولي للتكنولوجيا
مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس التعليم العالي Cairo ICT مشروع روبوت معرض القاهرة الدولى

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