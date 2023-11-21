الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حركة الجهاد تكشف تفاصيل استهداف 9 دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند

مدرعات إسرائيلية
مدرعات إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الثلاثاء، عن استهداف 9 دبابات، 3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومنطقتي المخابرات والتوام بقذائف "التاندوم"و RPG.

وأشارت سرايا القدس إلى أنها مستمرة في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس، في وقت سابق من اليوم، عن استهداف 3 آليات عسكرية في حيي الشيخ رضوان والنصر بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي.

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فصائل فلسطينية: قصفنا 9 دبابات و3 ناقلات جند إسرائيلية شمال غزة

 13300 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع لليوم الـ45

وسبق، وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن حرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على القطاع لليوم الخامس والأربعين خلّفت حتى الآن أكثر من (13،300) شهيد، بينهم أكثر من (5،600) طفل، و(3،550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، وكذلك (60) صحفيًا. 

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الصحة الفلسطينية: 400 جريح ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي في غزة

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي، أن حرب الاحتلال تتواصل على المستشفيات وعلى المنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والصابر، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من (1340) مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6500) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، ويمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من (4400) طفل وامرأة.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ (98) مقرًا حكوميًا، و(266) مدرسة، منها (66) مدرسة خرجت عن الخدمة، وكانت آخر المدارس التي تعرضت إلى استهداف ومجازر المدرسة الماليزية بالنصيرات، ومدرسة الكويت شمال غزة، ومدرسة الأونروا في مخيم البريج.

سرايا القدس دبابات بيت حانون بيت لاهيا جباليا

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