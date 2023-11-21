فصائل فلسطينية: قصفنا 9 دبابات و3 ناقلات جند إسرائيلية شمال غزة

أعلنت فصائل فلسطينية عن قصفها 9 دبابات و3 ناقلات جند إسرائيلية شمال غزة، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق، عن قصف ثلاث آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية "القاهرة الإخبارية".

مقتل وإصابة 6 جنود في صفوف الاحتلال الإسرائيلي ببيت لاهيا

كما أعلنت فصائل فلسطينية أيضًا عن مقتل وإصابة 6 جنود في صفوف الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات غرب بيت لاهيا بقطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية.