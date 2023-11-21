"برلمانية النور": ندعم القيادة السياسية في موقفها التاريخي لرفض تهجير الفلسطينيين

قال النائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس النواب، وأحد مقدمي طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات الحكومية لمنع تهجير الفلسطينيين من غزة فى كلمته اليوم بمجلس النواب، "ليس لها من دون الله كاشفة" هذا هو شأن الكيان الصهيوني المحتل في كل زمن، لم تجتمع قوي الشر في المشرق أو المغرب إلا لدعم الكيان الإسرائيلي".

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، "نحن فى ظهر بلدنا ومع القيادة السياسية في موقفها التاريخي.. وسنعطل المشروع الصهيوني"، وتابع "كارثة التهجير هي جريمة حرب متكاملة الأركان بل إعلان الخراب".

وطالب، رئيس الحكومة باتخاذ أعلي الخطوات والتدابير لمواجهة هذا الأمر.

وأشار إلي أن للشعب الفلسطيني حق المقاومة، معلنا دعم القيادة السياسية من قبل نواب الشعب والمصريين جميعا، موجها رسالة تحذير للكيان الصهيوني، "احذروا نفاذ الصبر لأن الشعب المصري جميعا يرفض أي تهجير ونحن في ظهر بلدنا".