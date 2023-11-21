الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية وبريطانيا تبحثان سبل تسريع دخول المساعدات إلى غزة

عبدالله بن عبدالعزيز
عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة

 بحث المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، أندرو ميتشل، الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة وسبل تسريع دخول المساعدات إليها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضًا- خلال اللقاء المنعقد على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن- الموضوعات المدرجة في القمة العالمية للأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشئون الإنسانية والإغاثية، وخصوصًا الشراكة الاستراتيجية في المجال الإنساني.

وأشاد أندرو ميتشل بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) في مختلف دول العالم، منوهًا بالمشاركة الفاعلة للمركز في أعمال القمة.

وزير الدولة دخول المساعدات وكالة الأنباء السعودية لأمن الغذائي العالمي القمة العالمية المملكة العربية السعودية

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