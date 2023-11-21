حملات تموينية مفاجئة لضبط الأسعار وتوفير السلع في سفاجا

أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار شن حملات تموينية موسعة على المحال التجارية بنطاق المدينة وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمحال التجارية والتأكد من سلامة وجودة السلع والمنتجات، بالتعاون مع إدارة التموين.

ضبط الأسواق والتصدي لارتفاع السلع غير المبرر

ولفت رئيس مدينة سفاجا إلى إن الحملة تهدف إلى ضبط الأسواق والتصدي لارتفاع السلع غير المبرر وتحرير محاضر للمخالفين، بجانب الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع ومراجعة تاريخ صلاحية الأغذية المحفوظة باستمرار.

وشدد "شعبان"، على اللجنة المكلفة بالرقابة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسعار والوقوف على مدى التزام المحال والأسواق بالإعلان على الأسعار والتأكد من سلامة وجودة السلع، بالتعاون مع إدارة التموين بسفاجا، مشيرًا إلى استمرار حملات التفتيش والمتابعة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والاطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.

تشكيل لجنة لحصر الأراضي الفضاء والمباني في جميع الأحياء بسفاجا



في سياق آخر أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية تتولى عددا من المهام في سبيل تنفيذ المخطط المستقبلي لمدينة سفاجا، وما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على الأراضي الفضاء،مشيرًا الي أن من مهام اللجنة حصر شامل لكل الأراضي الفضاء بإحداثياتها، سواء المستغلة أو غير المستغلة بالمنطقة، وحصر شامل للمباني والوحدات بكل حالتها، سواء المكتمل والمشغول الكلي، أو المكتمل المشغول الجزئي، أو المكتمل الخالي، أو تحت التشييد.

وأضاف شعبان أن من مهام اللجنة وفق القرار رقم 162 لسنة 2023م، متابعة عدم استكمال المباني تحت الإنشاء، أو أي تعليات على مبان قائمة معتمدة من إدارة التنظيم، وكذلك المتابعة الميدانية، والمتغيرات المكانية وذلك اتساقا مع المخطط المستقبلي المدينة وقانون البناء.

وشدد رئيس المدينة على أن اللجنة تتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على الملكيات المبرمة مع الوحدة المحلية والتراخيص، بالإضافة إلى رصد الأراضي الفضاء التي سيتم الحفاظ عليها، والتنسيق أيضا بشأن المرور على بعض قطع الأراضي بجميع الأحياء، كما تعمل اللجنة على إعداد تقرير أسبوعي بالموقف الكامل بالمتغيرات المكانية، وما تم من إزالات للمباني المطلوبة بالمنطقة.

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية