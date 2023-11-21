"الأغذية العالمي": ما دخل غزة من مساعدات خلال 45 يوما يكفي 3 أيام

كشف برنامج الأغذية العالمي، أن ما دخل قطاع غزة من مساعدات في 45 يوما يكفي لأقل من 3 أيام فقط، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية قبل قليل.

المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن برنامج الأغذية العالمي، أوضح أن المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار.

من جانبه، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، آندريا دى دومينيكو، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي، ويجب حماية المستشفيات والمرافق الصحية.

وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، الخميس، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أننا شهدنا وقائع غير مسبوقة في غزة، ولا يمكن تخيل حجم المعاناة، ونحتاج إلى ضمان تنفيذ القرارات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا دعونا الأطراف كافة إلى حماية المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة.