إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

اصيب شخصان بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي في اتجاه العاشر من رمضان بدائرة مركز بلبيس، بـ الشرقية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفلا بلبيس المركزي، بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي في اتجاه العاشر من رمضان بدائرة مركز بلبيس.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.كما استقبل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق الأحرار في اتجاه أبو حاكم بمركز الزقازيق.