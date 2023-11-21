الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ابن الإسماعيلية يحصد ميداليتين ذهبيتين وبرونزية في بطولة العالم للقوى البدنية

ابن الإسماعيلية
ابن الإسماعيلية

الإصرار والعزيمة صفتان يتميز بهما المصريين عند التواجد في ظروف غير مناسبة وهذا ما فعله اللاعب "عبد الرحمن زكي" إبن محافظة الإسماعيلية حيث حصد ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في بطولة العالم للقوى البدنية، التي أقيمت في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، كما لقب بأقوى ناشئ في لعبة "البنج بريس" ببطولة العالم للقوي البدنية.

فخور برفع علم بلدي في أمريكا رغم الإصابة 
وقال "عبد الرحمن" إنَّه فاز بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في بطولة مستر أمريكا للقوة البدنية رغم الإصابة التي لحقت به قبل البطولة، مشيرًا إلى أنَّه فخور برفع علم مصر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد "عبد الرحمن" أن البطولة كانت صعبة من حيث الإعداد لها والاصابات التي تعرض لها، مبينا أنه قام بالتحضير لهذه البطولة الهامة قبل 12 أشهر واستعداد على أعلى مستوي، مبينا أنه طوال فترة الاعداد تعرض لعدة إصابات.

ووجه "عبد الرحمن" الشكر لكل المصرين الداعمين له في البطولة، قائلًا: أنا فخور بأنني حققت هذا الإنجاز لبلدي مصر، ونحن دولة قوية جدا برئيسها وشعبها، فزت على منافسين أغلبهم أمريكيين وحرصت على عدم إظهار إصابتي واعتمدت على الله حتى فزت بميداليتين ذهبيتين.

وأعرب والد" عبد الرحمن" عن فخره وسعادته بما حققه نجله من إنجاز والتغلب على أغلب المنافسين الأجانب، مؤكدًا على إستمرار دعم نجله لتحقيق أهدافه وحصد العديد من البطولات الدولية ورفع علم مصر في كل الدول العربية والأجنبية.

وحصد اللاعب خلال الفترة الماضية المركز الثاني عالميًا ببطولة مستر أولمبيا للقوي البدنية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بالتهنئة لجميع اللاعبين الفائزين الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الدولية المشاركة بها، كما جددت وزارة الشباب والرياضة حديثها حول الدعم المتواصل الذي يُقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإرتقاء بالمنظومة الرياضية، والإهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين.

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