النائبة هند رشاد: دعم الرئيس السيسي للمشروعات القومية بهدف لتحقيق الأمن الغذائي

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ وتوفير العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

تعزيز الاقتصاد الوطني

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن نجاح المشروعات القومية في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية تستهدف تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تقليل الاستيراد والاتجاه نحو التصدير خاصة في السلع الغذائية الاستراتيجية.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، على أن زيادة المشروعات القومية وسرعة تنفيذها سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية للغذاء سواء من المحاصيل الزراعية أو الإنتاج الحيواني، علاوة على توفير العملة الصعبة مما يعزز من الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق للتصدير الزراعي، يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.

ولفتت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، إلى أن الغذاء أصبح أداة استراتيجية بيد الدول المنتجة والمصدرة مما دفع الدولة للسير بقوة لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابعت النائبة هند رشاد، أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على معظم الدول، مما دفع القيادة السياسية على العمل وفق رؤية شاملة بتحقيق طفرة زراعية ضخمة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار والتحول إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.