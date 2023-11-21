مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث سير بطريق «الإسكندرية- مطروح»

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فجر اليوم، إثرحادث تصادم سيارة برصيف بطريق "الإسكندرية- مطروح"، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهما إلى مستشفى رأس الحكمة.

متوفى ومصاب

استقبل مستشفى رأس الحكمة كلا من " كريم أبو العلا عبدالحميد 18 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، رمضان مصطفى محمود 48 سنة جثة هامدة "

إجراء الفحوصات الطبية للمصاب

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب وحالتة العامة مستقرة حيث تم التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفيش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وفى سياق أخر كان قد لقى شخصان مصرعهم وأصيب شخصان آخران، فى حادث تصادم 3 سيارات نقل واشتعال النيران بها، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزى.

- أسماء المصابين

كما حصلت "الدستور، على أسم المصابين وهم "فريد رمزي فريد 34 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالذراع اليسرى، وائل حمدي توفيق 40 سنة مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، وسحجات بالوجه"، بالإضافة إلى 2 جثمان هامد.

- الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لإخماد الحريق الهائل، الذى اشتعل فى الـ3 سيارات، بالإضافة إلى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، فريقا استشاريا وزاريا، لمتابعة وتقييم كل التجهيزات والأجهزة الطبية والبنية التحتية لمستشفى رأس الحكمة المركزي تمهيدًا لرفع كفاءتها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.