الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالضبعة (صور)

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران، فى حادث تصادم 3 سيارات نقل واشتعال النيران بها، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزى.

وحصلت "الدستور" على صور من الحادث الذى وقع بطريق الإسكندرية مطروح وتحديدا أمام  بوابة الضبعة.

- أسماء المصابين 

كما حصلت الدستور على أسماء المصابين وهم "فريد رمزي فريد 34 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالذراع اليسرى، وائل حمدي توفيق 40 سنة مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، وسحجات بالوجه"، بالإضافة إلى السعيد يحي محمد، 26 سنة، جثمان هامد. 

- الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف 

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لإخماد الحريق الهائل، الذى اشتعل فى الـ3 سيارات، بالإضافة إلى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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مصرع شخص اصابة 2 اخرين مستشفي الضبعة المركزي اشتعال النيران تصادم 3 سيارات

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