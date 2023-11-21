خالد عبدالعزيز لـ "الشاهد": استدعيت للحوار الوطنى ووجدت حجمًا هائلًا من الاقتراحات وصلت لـ 180 ألف مقترح

كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، عن شهادته بشأن الحوار الوطني وموقع الرئيس منه، قائلًا: “كنت قد استمعت لدعوة الرئيس السيسي بشأن الحوار الوطني في أبريل، ولم يكن لدي أي احتمال بشأن استدعائي لهذا الأمر، لكنني تابعت بأنه في أوائل شهر يونيو بدأ تشكيل مجلس الأمناء وتشكيل الأمانة الفنية، واستمر سير الأمر بالنسبة لي ببطء وكنت أتسائل عن سبب تأخر الحوار، حتى تم استدعائي في أواخر سبتمبر وتم عقد الاجتماعات”.

وأضاف المهندس خالد عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز،عبر قناة extra news: “وجدت أن حجم العمل ضخم جدًا وهو ما يحتاج مؤسسة كبيرة جدًا حتى تستطيع تناول كل المقترحات والآراء حيث يوجد 180 ألف شخص قد أرسل مقترحات وكلها يجب أن يتم قراءتها ويتم فحصها وفرزها، ثم بدأنا بعد ذلك الاجتماعات الفعلية”.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.