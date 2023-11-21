الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صاحبة السعادة" تستضيف رائدتا أعمال تحدتا الشعر الكيرلى بمنتجات محلية (فيديو)

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه على قناة dmc الفضائية،  كارولين سعيد وكريستين كمال، مؤسستي شركة Bless، التي تختص بالعناية بالشعر الكيرلي.

وتحدثت كارولين سعيد، عن رحلتها مع الشعر الكيرلي، وكيف كانت تعاني من صعوبة تسريحه وتنعيمه، فقررت أن تبحث عن حلول طبيعية ومحلية لمشكلتها، وأن تشاركها مع السيدات اللواتي يواجهن نفس المعضلة.

وأضافت كريستين كمال، أنها كانت تعمل في مجال التسويق، وأنها شاهدت فكرة كارولين وأعجبت بها، فقررت أن تنضم إليها وتساعدها في ترويج منتجاتها، وأن تشهد معها نجاح الشركة وتوسعها.

وفي نهاية الحلقة، قدمت كارولين سعيد عرضًا لبعض المنتجات التي تنتجها شركتها، والتي تتميز بأنها طبيعية ومصرية، وأنها تحترم تنوع الشعر وتعزز جماله، كما أظهرت أول منتج أنتجته شركتها، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بين السيدات، وأنه ينافس منتجات عالمية أخرى.

 

صاحبة السعادة إسعاد يونس شركة بلاس Bless الشعر الكيرلي التسويق منتجات عالمية منتجات محلية

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