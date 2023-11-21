خالد عبدالعزيز لـ"الشاهد": اختبارات التأهيل الرئاسى كانت تتم فى مراكز الشباب

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اقتناع دائم، بأن موضوع تأهيل الشباب هو موضوع في غاية الأهمية.

وأضاف عبدالعزيز خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن فكرة تمكين الشباب التي كانت مترسخة في الكثير من المناقشات مع الرئيس السيسي، حيث أن التمكين لا يعني أن تأتي بشاب لتمكينه، وإنما الفكرة تتمحور حول أنه إذا كان الشاب مؤهل، فلا يمنعه سنه الصغير من تولي المنصب.

وأوضح أن تأهيل الشباب كان من خلال عدة أوجه، بالعمل على رفع مستوى الشباب في جميع المجالات، ليست العلمية فقط، وإنما العلمية والثقافية والاقتصادية والفنية، وقد كانت التجربة الفرنسية هي النموذج أمام الرئيس السيسي، والتي تخرج منها معظم المسؤولين، معقبًا: "الأفكار قد تكون سهلة، لكن التنفيذ هو ما يواجه التحديات".

وأكد أن الاهتمام كان من مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، لافتًا إلى أن مراكز وزارة الشباب كان يتم فيها الاختبارات، كما أن الاختبارات تمت بدون أي وساطة وبمنتهى الشفافية، وكانت معظم هذه الاختبارات تتم في مركز شباب الجزيرة، الذي كان في ذلك الوقت رمزًا للتطوير، حيث كان مهملًا أو مهجورًا لفترة طويلة، وهو مكان في قلب القاهرة، وتم إعداده بشكل جيد جدًا للطبقة الاجتماعية المتوسطة والبسيطة.

وتابع: "كان يوجد قاعات ثقافية كبيرة جدًا، فقد اهتمينا بهذا الأمر بشكل كبير، حيث كان يوجد قاعات تأهيل وتدريب، فتم استخدام هذه القاعات لإجراء هذه الاختبارات، حتى يتم اختيار الشباب الذي سيبدأ أول دروات التأهيل الرئاسي".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.