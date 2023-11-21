الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عبد العزيز لـ"الشاهد": احتواء الشباب كانت أول التحديات

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن أكبر التحديات التي واجهها منذ توليه وزارة الشباب كانت كيفية الاستفادة واحتواء طاقات الشباب تحقيقًا لمصلحة الوطن.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بقدر الإمكان  تحدث مع الشباب لاقناع من هم ضد التجربة بالحوار لانها كانت السمة في ذلك الوقت كل شخص يتحدث مثلما يريد ويكتب ما يريد وكانت هي الحالة الموجودة.

وتابع، أنه بحكم عمله في المجلس القومي للشباب وعلاقاته بالاتحادات كان له اتصالات بالشباب وتم فتح وزارة الشاب ومسارحها لجميع التيارات  وحاولوا بقدر الإمكان أن تكون الفنون  موجودة وقالوا لهم إن الدولة تستوعب الجميع وحاولوا تهدئة الشارع من هذه الناحية بالحديث أننا على أعتاب مرحلة جديدة ونتمنى أن تكون مميزة. 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

خالد عبدالعزيز التحدي الأكبر للوزارة الشباب برنامج الشاهد المجلس القومي للشباب

مواد متعلقة

هانى محمود يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل ربط أحكام وزارة العدل بكل الجهات الحكومية

هانى محمود لـ"الشاهد": نبيلة مكرم أبلغتنى بدعم الرئيس لها فى أزمتها

هانى محمود لـ "الشاهد": الرئيس السيسى لديه إلمام كبير بتكنولوجيا المعلومات

هانى محمود يتحدث لـ"الشاهد" عن رؤيته لتجربته مع الرئيس السيسى

هانى محمود لـ"الشاهد": مصر لديها أكبر مركز بيانات فى إفريقيا بالعاصمة الإدارية

هانى محمود لـ"الشاهد": عمل قواعد بيانات للمواطنين على أحدث مستوى استغرق 5 سنوات

هانى محمود يحكى لـ"الشاهد" تجربة إنسانية خاصة مع الرئيس السيسى

هانى محمود لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان يتابع مراحل انتقال الوزارات للعاصمة الجديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية عنيفة على غزة والشمال والمحافظة الوسطى

"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب تكتم أمريكا على تفاصيل صفقة تبادل الأسرى

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يقصف محيط المستشفى الأوروبى فى خان يونس

القوى الوطنية الفلسطينية تؤكد رفضها لمحاولات التهجير القسرى فى غزة

عاجل.. إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه