إرسال عينات من ضبطية تامول مطروح إلى المعمل الجنائى لتحليلها

قررت النيابة العامة إرسال عينات من ضبطية أقراص التامول المخدرة التي تم ضبطها بمحافظة مطروح إلي المعمل الجنائي لاثبات كونها مخدرة من عدمه وإعداد تقرير بها.



ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 9 آلاف قرص لعقار التامول المخدر بحوزة عناصر تشكيل عصابي بمطروح بقصد الإتجار.

تعود الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين- مقيمين بمطروح تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالأقراص المخدرة.. بدائرة قسم شرطة النجيلة وبحوزتهم 90 علبة لعقار التامول المخدر بإجمالى 9000 قرص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.