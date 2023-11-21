الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

22 لاعبًا في قائمة طنطا لمواجهة دكرنس بدوري المحترفين

فريق طنطا
فريق طنطا

قرر عمرو أنور، المدير الفني لنادي طنطا استدعاء 22 لاعبًا لقائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة فريق دكرنس بدوري المحترفين هذا الموسم.

موعد مباراة طنطا ودكرنس بدوري المحترفين

ومن المقرر أن يواجه طنطا نظيره دكرنس، مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري المحترفين للموسم الحالي (2023/2024).

وجاءت قائمة فريق طنطا لمواجهة النجوم كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشيخ، مصطفى الكومى، علاء النجار.

خط الدفاع: الحسينى سمير، فارس طارق، أحمد على، ساهر زيادة، شريف مجدى، شهاب فتحى.

خط الوسط: حسام غالى، أحمد السيد، حسون محمد، إبراهيم جمال، محمد حسام، محمد حموشة، أحمد الشامى، محمد رمضان، شيكا، أقطاي عبد الله.

خط الهجوم: محمد عاطف، نانا أنتوى، عبد الرحمن الدح.

ويتواجد طنطا في المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات ومثلها هزيمة وتعادلين.

قائمة طنطا
طنطا دوري المحترفين دكرنس قائمة طنطا دوري المحترفين القسم الثاني

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