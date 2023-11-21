آخر موعد تقديم الكلية الحربية 2023 ضباط متخصصين من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير عبر محركات البحث المُختلفة، وأوضح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، آخر موعد تقديم الكلية الحربية 2023 ضباط متخصصين (ذكور وإناث) وشروط القبول بالكلية العسكرية.

وكان الفريق أول محمد زكى، قد صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على (البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023.

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الشروط الواجبة ضمن التخصصات المطلوبة

ووفقًا لبيان وزارة الدفاع، يشترط فى التخصصات المطلوبة من المختلط أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/1/ 2024 عن (24) سنة للحاصلين على البكالوريوس / الليسانس، و(30) سنة للحاصلين على درجة دبلومة / ماجستير، و(34) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة، وستكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام دراسي (ميلادي) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

آخر موعد تقديم الكلية الحربية 2023 ضباط متخصصين

بحسب بيان وزارة الدفاع، تم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 /11 /2023.

بيان المستندات المطلوب تسجيل البيانات الإبتدائية

وأشارت الوزارة إلى أنَّ بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ).

وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 /11 /2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 /11 /2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا.