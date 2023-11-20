الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ياسين عبدالصبور: السيسى وفر لنا الوطن المستقر وهذا يقدر بالملايين

ياسين عبدالصبور
ياسين عبدالصبور

قال ياسين عبدالصبور، أمين حزب حماة الوطن بـ أسوان، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إنه يدعم ويؤيد المرشح الرئاسي السيسي، لأن له العديد من الإنجازات فى العديد من المجالات والتى من أبرزها أنه نفذ حياة كريمة للمواطن المصري واهتم بالتطوير والبناء،  حيث إنه لم يمر علينا رؤساء سابقون قاموا بهذا، وإنه أول رئيس للجمهورية يهتم بذلك.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب حماة الوطن بأسوان بقيادة ياسين عبدالصبور، أمين الحزب، بنادى المعلمين بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. 

دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 

أضاف أننا فى مرحلة الجد ولابد أن نقدم ملحمة فى حب الوطن وفى حب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وأن هذا الكلام نابع من القلب ودون مجاملة، مشيرًا إلى أن السيسي جاء وهو يعلم المؤامرات التى يتم تدبيرها لهذا الوطن والأمة العربية ولديه وعى لها بقوة، لذلك تصدى لها هو والجيش المصرى "إحنا عندنا الجيش المصري كله من عينة عبدالفتاح السيسي".

أوضح عبدالصبور أنه قبل تولى المرشح الرئاسي السيسى كانت هناك معاناة من مشكلات كثيرة أبرزها "الصحة، وانتشار فيروس سى"، لكنه استطاع من خلال مبادرة ١٠٠مليون مصرى القضاء على تفشي المرض وتوفير العلاج لكافة المصريين المصابين بالمرض.

أشار عبدالصبور إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي سيحقق كافة أمنيات المصريين أهمها الاستقرار والأمن، حيث إن فى عامى ٢٠١١ و٢٠١٢ كان هناك انفلات أمنى والوضع صعب جدًا، ولكن حاليًا وخلال قيادته البلاد تنعم بأمن واستقرار وهذا يكفينا، والوطن المستقر يقدر بملايين الجنيهات. 

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حزب حماة الوطن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ياسين عبدالصبور الوطن المستقر دعم و تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي

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