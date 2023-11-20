"خلف الله" يُتابع استعدادات جهاز دمياط الجديدة لاستقبال فصل الشتاء (صور)

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، على استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على أعمال التطوير والمظهر الحضاري والتنموى بالمدينة وفقا لخطة التطوير والتنمية خلال العام المالي 2023-2024.

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وفي سياق متصل، كلف المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، نواب ومعاونى رئيس الجهاز لمديرى الادارات المعنية بإتخاذ كافة الاجراءات والاستعدادات لاستقبال المتغيرات المناخية وحالة الطقس الغير مستقرة خلال فصل الشتاء

وأردف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه كلف ادارة التنمية بالتنسيق مع شركات النظافة العاملة بالمدينة بتكثف الاعمال والحفاظ على البيئة وظهور المدينة بالمظهر اللائق مع استمرار اعمال رفع المخالفات والاشغالات والتصدى بكل حزم لمثل هذه الظواهر والخروج عن النص وكذلك اعمال التسوية للقطع الاراضي الشاغرة بالمدينة.



ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إدارة الزراعة بتكثيف اعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والجزر والحدائق باحياء المدينة ومداخلها لما تمثلة هذة المناطق وتنوع الاشجار والشجيرات والزهور لسكان المدينة وروادها من تحسين جودة البيئة والرؤيا البصرية.

كما كلف رئيس الجهاز، إدارة التشغيل والصيانة للمرافق والكهرباء بإتخاذ كافة الاجراءات والاستعدادات طبقا لخطة الطوارىء بالجهاز لاستقبال موسم الشتاء.