الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

باختصار.. cbc تعرض أولى حلقات برنامج الفنان سامح حسين

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين

بثت قناة "CBC" اليوم عبر منصاتها، أولى حلقات برنامج باختصار للفنان سامح حسين، وتناولت الحلقة الأولى ما يجرى من أحداث في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن الفنان سامح حسين انضم لشبكة قنوات "CBC"، من خلال برنامج جديد على منصات CBC على مواقع التواصل الاجتماعي يتناول الأحداث الجارية بشكل جديد.

كما يطل الفنان على قناة "CBC" قريبًا من خلال برنامج ضخم يتم التحضير له حاليًا وسيتم الإعلان عن تفاصيله في الفترة المقبلة.

https://www.facebook.com/watch/?v=1034873667560513

وفي مفاجأة على الهواء، اقتحم الفنان سامح حسين استديو برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على شاشة cbc تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عزالدين، جاء ذلك خلال فقرة المطبخ والتي يقدمها الشيف محمود سعد.

وأعلن حسين عن انضمامه لشبكة CBC  حيث يقدم برنامجين الأول على شاشة القناة التليفزيونية قريبًا، وبرنامج آخر ديجيتال على صفحة القناة وتبدأ أولى حلقاته اعتبارًا من الغد.

وقال الفنان سامح حسين، إن الفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة، لابد أن يكون لديهم دور تجاه المجتمع، وأن يكونوا مؤثرين بشكل إيجابي في مختلف المجالات.

الفنان سامح حسين 

درس في كلية الحقوق والأداب المصرية قسم مسرح، كما تخرج من مركز الأبداع بدار الأوبرا اشتهر بخفة دمه وقدرته المدهشة على اضحاك الجمهور. بالرغم من أن الفنان سامح حسين قام بالعديد من الادوار الصغيرة في السينما أو على التلفزيون.

سامح حسين الفنان سامح حسين قناة سي بي سي برنامج برنامج سامح حسين

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