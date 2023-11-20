“عبد الرشيد” يتفقد أعمال تجهيز المركز الطبي بمدينة بدر (صور)

تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينه بدر و يصاحبه النواب والمعاونين والدكتورة هالة المراغي مدير المنطقة الطبية بمدينة بدر والمسئولين بالمنطقة الطبية أعمال تجهيز وفرش المركز الطبي بمشروعي سكن مصر ومشروع سكن العاملين بالعاصمة الادارية بالمرحلة الأولي بمنطقة الامتداد الشرقي .

https://www.dostor.org/4550873



وفي سياق متصل، أكد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينه بدر بانه سعيًا من جهاز المدينة من توفير كافة الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات مما يؤكد بان مدينة بدر في ازدهار دائم

واكد رئيس جهاز مدينة بدر على سرعة البدء فى تشغيل المركز لخدمة السكان المنتقلين بسكن العاملين بالعاصمة الادارية.

التفاصيل الكامل لمشروعات ومراكز المدينة الطبية بمدينة بدر



وقال رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم تنفيذ وتشغيل المدينة الطبية والتى ستساهم بدور كبير فى تقديم كافة الخدمات الطبية بالإضافة الوحدات والمراكز الطبية ب جميع احياء المدينة مما يساعد على تقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لسكان لمدينة والعمل على ظهور المدينة بالشكل اللائق لها، موكدًا أن ستمرارً للجهود المبذولة في دور حركة التنمية بالمدينة واستمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وفي اطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر والمنطقة الطبية " بمدينة بدر

وذكر رئيس الجهاز مدينة بدر، تم تنفيذ مشروع المدينة الطبية على مساحة 110 فدان وتضم 13 معهدًا وتضم 170 عيادة بمتخلف التخصيص كمرحلة أولي حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة تصل لـ2000 سرير، فضلا عن تحتوي على أكبر مجمع عيادات بالشرق الأوسط يحتوي 375 سريرًا كما تشمل مستشفي للطواري ومستشفي التأهل الطبي تحتوي 752 سرير