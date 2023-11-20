الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بأطفيح

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه باستعراض القوة مع المجنى عليه “م.ح.”، كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة إحراز سلاح ناري بدائرة مركز أطفيح.

واتهمت النيابة العامة “ع.ب” باستعراض القوة مع المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه، وبث الخوف في قلبه حيث قام بإطلاق النار من سلاح نارى بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت له النيابة العامة تهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات الجيزة عامل السجن 3 سنوات استعراض القوة إحراز سلاح نارى

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