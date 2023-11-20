حياة كريمة: ننشر الوعى بين المصريين بشأن أهمية دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قالت يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إنه منذ أول أيام إطلاق مبادرة حياة كريمة، أخذ الأعضاء على عاتقهم فكرة توحيد الجهود وخدمة المواطنين داخليًا، وأيضًا للأشقاء في مختلف دول العالم والدول العربية بشكل خاص.



وأضافت ثروت، في لقائها بقناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أنه منذ تلقي حياة كريمة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تقديم الدعم لأهالي غزة في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع، تم تجهيز أول دفعة من 13 شاحنة من أصل 114 شاحنة في يومين فقط.



واستكملت: "دور حياة كريمة لم يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة فقط، بل شمل أيضًا نشر الوعي بين المصريين حول القضية الفلسطينية وأهمية دعمها في الوقت الحالي، وفي أقل من يومين استقبلنا تبرعات كثيفة من قبل المصريين لإرسال المساعدات إلى غزة".