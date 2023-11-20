"التعاون الخليجى": نتواصل مع الجانب الأمريكى للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أننا نتواصل مع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالدور العظيم لمصر التي لم يغمض لها جفن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية، إن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يحقق الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضاف أن تعنت الجانب الإسرائيلي يعيق وصول مزيد من المساعدات التي نرغب في إيصالها للفلسطينيين، مشيرًا إلى أننا تمكنا من إقناع الجانب الأوروبي بإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.