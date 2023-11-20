محمد فهيم: الزراعة تحقق إنجازات عالمية في ظل الرئيس السيسي (فيديو)

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن الزراعة تحقق إنجازات عالمية في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يوليها اهتمامًا خاصًا كأمن غذائي للدولة.

وقال فهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إن مصر استطاعت في السنوات التسع الماضية أن تزيد من الرقعة الزراعية بأكثر من مليون ونصف فدان، وأن تحافظ على سمعتها الجيدة في مجال الصادرات الزراعية.

وأوضح أن مصر ستتجاوز هذا العام حاجز السبعة ملايين طن من الصادرات الزراعية إلى 160 دولة، مشيرًا إلى أن مصر تفوقت على إسبانيا في تصدير الموالح، وأصبحت أكبر دولة في العالم في هذا المجال، بتصديرها نحو مليوني طن سنويًا.

وأشار فهيم، إلى أنه تم اليوم مناقشة مع الرئيس السيسي واستعراض من وزير الزراعة لدراسة تتضمن توزيع المحاصيل الاستراتيجية واحتياجاتها المائية وكل ما يتعلق بذلك، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة كانت سببًا في تجنب أي مشكلة في ملف الأمن الغذائي في مصر.