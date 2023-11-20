الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطفلة سيلا الفلسطينية تهزم إسرائيل بضحكتها رغم إصابتها

الطفلة الفلسطينية
الطفلة الفلسطينية سيلا

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين، عبر قناة cbc، فيديو للطفلة الفلسطينية سيلا التي هزمت جرائم الاحتلال بضحكتها. 

قصف مدفعي واشتباكات في مناطق متفرقة جنوب غزة

واصلت المدفعية الإسرائيلية، الاثنين، قصفها على مناطق متفرقة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، فيما تتواجد دبابات وآليات تقوم بأعمال تجريف بالأراضي الزراعية.

واستهدف القصف منازل المواطنين شرق مخيم البريج لدفعهم للنزوح، بعدما طلب الجيش، الخميس والجمعة، من سكان المخيم إخلاءه في منشورات ورسائل نصية.

كما طلب من سكان البلدات الحدودية شرق "خان يونس" الإخلاء أيضًا، حيث كثف الجيش من غاراته باتجاهها.

وتسيطر الدبابات على معظم بلدة بيت حانون من الناحيتين الشرقية والشمالية، التي تشهد اشتباكات عنيفة، فيما تتمركز دبابات شمال وغرب بلدة بيت لاهيا، حيث تشهد اشتباكات عنيفة.

 

إسرائيل فلسطين آليات الاحتلال الاسرائيلى الطفلة الفلسطينية سيلا قصف إسرائيلي

الأكثر قراءة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

وزير الخارجية الصينى: "وقف إطلاق النار فى غزة مسألة حياة أو موت"

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 20-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟