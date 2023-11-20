الطفلة سيلا الفلسطينية تهزم إسرائيل بضحكتها رغم إصابتها

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين، عبر قناة cbc، فيديو للطفلة الفلسطينية سيلا التي هزمت جرائم الاحتلال بضحكتها.

قصف مدفعي واشتباكات في مناطق متفرقة جنوب غزة

واصلت المدفعية الإسرائيلية، الاثنين، قصفها على مناطق متفرقة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، فيما تتواجد دبابات وآليات تقوم بأعمال تجريف بالأراضي الزراعية.

واستهدف القصف منازل المواطنين شرق مخيم البريج لدفعهم للنزوح، بعدما طلب الجيش، الخميس والجمعة، من سكان المخيم إخلاءه في منشورات ورسائل نصية.

كما طلب من سكان البلدات الحدودية شرق "خان يونس" الإخلاء أيضًا، حيث كثف الجيش من غاراته باتجاهها.

وتسيطر الدبابات على معظم بلدة بيت حانون من الناحيتين الشرقية والشمالية، التي تشهد اشتباكات عنيفة، فيما تتمركز دبابات شمال وغرب بلدة بيت لاهيا، حيث تشهد اشتباكات عنيفة.