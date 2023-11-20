الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

حالة تعدٍ على الأراضي
حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، الإثنين، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وفي إطار تكليفات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي بإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، تابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 33 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة ١٤ قيراطًا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

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