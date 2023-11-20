الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرفة الإسماعيلية التجارية تتبرع بـ150 ألف جنيه لنصرة غزة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قرر مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية، برئاسة أكرم الشافعي، أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، التبرع بـ 150 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة في توجيه المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة، وذلك على خلفية اجتماع مجلس إدارة الغرفة.

التبرع بـ150 ألف جنيه لمساعدات عزة

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على قرار تبرع الغرفة بمبلغ 150 ألف جنيه خصمًا من الاحتياطي العام، لنصرة أهالي غزة وتسلم لصندوق «تحيا مصر».

ووافق الأعضاء بالإجماع على تقديم التبرع لمساعدة أهل غزة على مقاومة الحرب التي يواجهونها وخروجهم عن بيوتهم، وتم إرسال محضر الجلسة للوزارة للاعتماد.

جاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول غرفة تجارية، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز أمين الصندوق، آمال ابراهيم، أحمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، محمد عبد المحسن، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد السيد مدير عام الغرفة.

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