الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، عن شهر أكتوبر الماضي بتصويت الجمهور.

كان المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، قد فاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر من رابطة "بريميرليج"، للمرة الخامسة في مسيرته.

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للمرة الخامسة.. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

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وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن فوز صلاح بالجائزة عن شهر أكتوبر، بتصويت الجمهور للشهر الثاني على التوالي، بعدما فاز بالجائزة عن شهر سبتمبر.

وحصد "مو" الجائزة بعد أن سجل 5 أهداف في 3 مباريات بالدوري مع ليفربول خلال شهر أكتوبر، ما ساعد "الريدز" على الفوز على إيفرتون ونوتنجهام فورست إلى جانب التعادل مع برايتون هوف ألبيون.

وحصل صلاح على الجائزة بفوزه بتصويت الجماهير، متفوقًا على براين مبيومو (برينتفورد)، وكالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد)، وديكلان رايس (أرسنال)، وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، وجيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير).

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