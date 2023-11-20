الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر يستعرض رؤيته لتطوير التجارة: تشجيع الصناعات الصغيرة ودعم المكون المحلي

حازم عمر
حازم عمر

استعرض المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، برنامجه الانتخابي في شأن قطاع التجارة
 

وقال عمر، في تصريحات: رؤيتنا في قطاع التجارة منصبة على ٥ محاور أولها  تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة المكون المحلي.

 

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حملة حازم عمر تعقد لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الفلاحين المركزية لحزب الشعب الجمهورى

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المرشح الرئاسى حازم عمر يناقش مشكلات قطاع شرق الدلتا (فيديو)

 

وأضاف: “تسهيل الإجراءات الجمركية ودعم المزيد من المخازن والمستودعات الجمركية وفق خطط الصناعة والاستثمار”

وأكمل: “تقليل طول وتكلفة سلاسل التوريد والإمداد، وايضا زيادة الاعتماد على الاستثمارات الوطنية لزيادة السلاسل التجارية”، مختتما: “افتتاح أسواق محلية لبيع المنتجات الوطنية بأسعار تنافسية”.

حملة المرشح الرئاسي تلتقي مختلف الأمانات النوعية 

فيما عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الفلاحين المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، النائب علي أحمد علي أمين محافظة كفرالشيخ- أمين مساعد أمانة الفلاحين المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية.

 

المهندس حازم عمر الشعب الجمهوري قطاع التجارة الصناعات الصغيرة الإجراءات الجمركية

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