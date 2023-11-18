السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في أولى مؤتمراته الانتخابية..

المرشح الرئاسي حازم عمر يناقش مشكلات قطاع شرق الدلتا ( فيديو )

حازم عمر
حازم عمر

عقدت أمس الجمعة، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري-المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا حاشدًا ضم قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية، والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية للواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، أشار خلالها إلى ما حققه الحزب من إنجازات على مدار الفترة الماضية، ومن ثم كلمة للمهندس حازم عمر.

من جانبه استعرض المهندس حازم عمر خلال كلمته، أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، فضلًا عن طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج لتلك المشكلات.

وأشار المرشح الرئاسي إلى بعض المشكلات التي تواجه قطاع شرق الدلتا، والتي تتمثل في الإدارة المحلية والخدمات، موضحًا 7 خطوات تضمنها البرنامج الانتخابي لإصلاح هذه المنظومة.

واختتم المرشح الرئاسي كلمته قائلًا " إن برنامجه الانتخابي لا يمكن الكشف عنه في جميع وسائل الإعلام، أو من خلال المؤتمرات، لاسيما أنه طويل ويتضمن حلول جذرية لمعظم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في شتى المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيكون بداية لثلاث مؤتمرات أخرى سيتم عقدها كل جمعة على التوالي، استعدادًا للمرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية.

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