الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر يستعرض برنامجه الانتخابي خلال المؤتمر الأول لحملته

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

استعرض المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، عدد من النقاط العريضة لبرنامجه الانتخابي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

وجاءت هذه النقاط كالتالي:

- تعيين الـ٢٠ الأوائل من جميع الكليات في الجهاز الحكومي.

-فرض ضريبة استثنائية ٥ % لصالح تطوير التعليم على الشركات الغنية لمدة ٣ سنوات فقط.

-توفير موارد لتحسين منظومة الصحة.

-إصلاح منظومة التنمية المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير موارد للمحافظات.

-دعم الاستثمار بتوفير الأرض والبنية التحتية وتحصيل أقساط القيمة بعد ٣ سنوات وعلى مدار عشرة سنوات أو دخول الدولة بالأرض والبنية التحتية باسهم في الشركة أو المصنع.

-العمل على توفير البنية التحتية لقناة السويس لتحويلها الى مزار سياحي أسوة بقناة بنما.

-تحويل عدد من المحافظات إلى محافظات صناعية ك جنوب سيناء وشمال سيناء بتحويلهما إلى محافظات صناعية مهتمة بالمنسوجات، بما يوفر فرص العمل.

-تخفيض أسعار الدواء والغذاء في أول ١٠٠ يوم من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية واليومية للمواطن.

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بدء فعاليات المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر

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أبو هميلة يطالب نواب "الشعب الجمهوري" بالحشد لصالح المرشح الرئاسي حازم عمر

بدء فعاليات المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر
 

وبدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه فيديو تسجيلي للمهندس حازم عمر، يتحدث خلاله عن برنامجه الانتخابي وشعار حملته.

ويناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وحضر المؤتمر قيادات ونوّاب حزب الشعب الجمهوري وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا، كما شاركت وفود من عدد من أمانات الحزب بالمحافظات.

المهندس حازم عمر الشعب الجمهوري المؤتمر الانتخابي حازم عمر الكليات الجهاز الحكومي

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