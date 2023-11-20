6 أشهر لسيدة شوّهت وجه طليقة زوجها بمياه نار فى السلام

قضت محكمة جنح السلام، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بمعاقبة سيدة بالحبس 6 أشهر بتهمة تشويه وجه طليقة زوجها بإلقاء مياه نار على وجهها، والتسبب في إحداث عاهة مستديمة لها في منطقة السلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت بصحبة زوجها في منزل طليقته، ونشبت خلافات بينهم، ما تسبب في قيام المتهمة بإلقاء زجاجة مياه نار على وجه المجني عليها، ما تسبب في إحداث عاهة مستديمة في وجهها.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة وزوجها هربا بعد الواقعة، قبل أن يتم الحكم عليها غيابيًا في جلسة سابقة بالحبس عامين، وبعد تقديم طلب بإعادة المحاكمة، قررت المحكمة معاقبة المتهمة بالحبس 6 أشهر حضوريًا.