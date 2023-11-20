الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص

متهم
متهم

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة متهم أحدث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص بمركز كفر شكر، بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر كمال حلمي جاويش

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 بلاغ بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وقام أحد الطرفين بالتعدي علي الآخر بأداة "منجل"، وأحدث له عاهة مستديمة وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالة القضية للمحكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

أمر الإحالة الخاص بالمتهم

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12214 لسنة 2021 جنح مركز شرطة كفر شكر، والمقيدة برقم 3673 كلي شمال بنها لعام 2021، بقيام المدعو "عبد الفتاح م ص"، هارب،  مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعدي بالضرب بمنجل على المجني عليه "ا.م"، مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15%.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز أداة - منجل- للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات بنها عاهة مستديمة مركز كفر شكر لسجن المشدد غيابيا 10 سنوات المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب

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