المشدد 5 سنوات لعامل شرع في قتل صديقه خلال جلسة عرفية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد وشريف محمد السباعى، وأمانة السر كمال حلمى جاويش، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل متهم بالشروع في قتل صديقه خلال جلسة عرفية لإتمام التصالح بينهما، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، في دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8722 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية والمقيدة برقم 908 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمود ج م"، 31 سنة، عامل، قام بقتل صديقه المجني عليه محمد ع أ"، عمدًا وبدون سابق إصرار أو ترصد. حيث قام المتهم بإحداث إصابته بجروح طعنية في البطن باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وكان يقصد قتله. ولكن تدخل أهالي القرية وقاموا بعقد جلسة صلح لحل الخلافات بين المتهم والمجني عليه. وتمكن المجني عليه من تلقي العلاج والنجاة من الموت.

كما تبين أن المتهم حصل على السلاح الأبيض "مطواة" بدون مبرر قانوني مناسب للضرورة المهنية أو الحرفية.