الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقد فعاليات ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة

جامعة الفيوم تنظم
جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم "ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة"، الذي يستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستضافت الجامعة، خلال الملتقى، سمير شاهين رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، وسيد عبدالخالق فنان مصري، بحضور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من الطلاب، وذلك، اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

الفن السينمائي يعبر بشكل كبير عن الواقع في المجتمعات

من جهته، أشار رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة إلى أهمية الفن السينمائي الذي يعبر بشكل كبير عن الواقع في المجتمعات، مضيفًا أن مجتمعاتنا الشرقية لها قيم وعادات وتقاليد تختلف عن الثقافة الغربية، فالعالم الآن أصبح مفتوحًا عبر السوشيال الميديا، وانتقاء المحتوى المقدم للمشاهد يجب أن يحترم تلك الخصوصية في ثقافتنا حتى لا يعود بالضرر على مجتمعنا الشرقي.

وأوضح سمير شاهين أن الملتقى يأتي تمهيدًا لتدشين فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي للبيئة والفنون المعاصرة، والذي سيعقد بمحافظة الفيوم خلال عام 2024، بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، حيث سيعرض خلاله عدد من الأفلام العالمية والعربية والمصرية تعقبها ندوات وحلقات نقاش تحليلية للأفلام خلال فعاليات المهرجان.

مفهوم الرؤية الفنية للفيلم السينمائي

وأضاف أن الأفلام المشاركة بالمهرجان لها طابع فني خاص من حيث الفكرة والرسالة وتفاصيل الديكور وفنون التصوير وليست أفلام تجارية بالمعني الدارج للأفلام التي يفضلها المشاهد لزيادة الوعي المجتمعي بالفن السينمائي، وخلال الجلسة تم عرض فيلم يوضح مفهوم الرؤية الفنية للفيلم السينمائي.

جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ
جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ
جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ
جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ
جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ
جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ
جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ
جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ
جامعة الفيوم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة رئيس جامعة الفيوم الفن السينمائي كلية الفنون الجميلة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص في مشاجرة بالفيوم

وفاة أشهر متبرع لمرضى السرطان في الفيوم

انطلاق المؤتمر الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بالفيوم (صور)

التحالف الوطني ينظم مؤتمرا حاشدا بالفيوم لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة

إصابة شابين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة فى إطسا بالفيوم

محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة

تشغيل 5 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين داخل محافظة الفيوم

الدكتور سامح فتحى عشماوى وكيلًا لوزارة الصحة بالفيوم

الأكثر قراءة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مجموعة مصر: غينيا بيساو يتغلب على جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026

صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

6 أشهر لسيدة شوّهت وجه طليقة زوجها بمياه نار فى السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟