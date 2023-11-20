عقد فعاليات ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم "ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة"، الذي يستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستضافت الجامعة، خلال الملتقى، سمير شاهين رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، وسيد عبدالخالق فنان مصري، بحضور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من الطلاب، وذلك، اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

الفن السينمائي يعبر بشكل كبير عن الواقع في المجتمعات

من جهته، أشار رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة إلى أهمية الفن السينمائي الذي يعبر بشكل كبير عن الواقع في المجتمعات، مضيفًا أن مجتمعاتنا الشرقية لها قيم وعادات وتقاليد تختلف عن الثقافة الغربية، فالعالم الآن أصبح مفتوحًا عبر السوشيال الميديا، وانتقاء المحتوى المقدم للمشاهد يجب أن يحترم تلك الخصوصية في ثقافتنا حتى لا يعود بالضرر على مجتمعنا الشرقي.

وأوضح سمير شاهين أن الملتقى يأتي تمهيدًا لتدشين فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي للبيئة والفنون المعاصرة، والذي سيعقد بمحافظة الفيوم خلال عام 2024، بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، حيث سيعرض خلاله عدد من الأفلام العالمية والعربية والمصرية تعقبها ندوات وحلقات نقاش تحليلية للأفلام خلال فعاليات المهرجان.

مفهوم الرؤية الفنية للفيلم السينمائي

وأضاف أن الأفلام المشاركة بالمهرجان لها طابع فني خاص من حيث الفكرة والرسالة وتفاصيل الديكور وفنون التصوير وليست أفلام تجارية بالمعني الدارج للأفلام التي يفضلها المشاهد لزيادة الوعي المجتمعي بالفن السينمائي، وخلال الجلسة تم عرض فيلم يوضح مفهوم الرؤية الفنية للفيلم السينمائي.

جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ

جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ

جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ