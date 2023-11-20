توقيع رواية "فتنة الغفران" لـ حمود الشايجي بمعرض الكويت للكتاب.. الخميس

يشهد معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ46، حفل توقيع رواية "فتنة الغفران" للكاتب حمود الشايجي، والصادرة عن دار العين للنشر، بجناح الدار، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري، بتوقيت الكويت.

ويقام المعرض خلال الفترة من 22 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر2023، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، ويفتتحه وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري.

فتنة الغفران

تعتبر الرواية سيرة روائية متخيّلة لحياة المعري منذ ولادته عام 363هـ في معرّة النعمان حتى وفاته عام 449هـ بالمدينة ذاتها. واستعرضت الكثير من التقلبات والمواجهات في الحياة العامة والخاصة للشاعر، كاشفة عن ترحاله الدائم منذ صغره، في الأرض وفي نفسه، وتنقله بين الاندفاع في الحياة إلى اعتزالها وزهده فيها.

وتعرض الرواية تتبع المعري للعلم، حتى صار علامة فارقة في عصره يرجع إليها الناس إذا ما أرادوا أن يتحققوا من كتب السابقين وعلمهم، فرغم عماه الذي أصابه منذ كان في الرابعة من عُمره، فإن ذلك لم يمنعه من أن يكون واحداً من رموز عصره في اللغة والشعر والفلسفة.

وتعد "فتنة الغفران" هي الرواية الثالثة للشايجي، بعد روايتَي "جليلة" و"شيخ الخطاطين"، وثلاثة دواوين شعرية، هي: "هيولى"، و"العزف الثامن"، و"عشق".

معرض الكويت للكتاب

انطلق معرض الكويت الدولى للكتاب فى دورته الأولى فى الأول من نوفمبر لعام 1975، وذلك بمشاركة المؤسسات الحكومية ودور النشر من الكويت والدول العربية، واستمر المعرض عاما بعد عام يتألق بالمشهد الثقافى فى الكويت والمحيط الإقليمى والعربى؛ حيث احتل مكانة مميزة على خارطة معارض الكتب العربية.

ويعتبر المعرض الحدث الثقافي الأكبر الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سنويًا من حيث عدد المشاركين والجمهور الزائر للمعرض فهو محطة تفاعل بين الكتَاب والناشرين والقراء، ففي فضاءات المعرض تلتقي القيم الإبداعية وتتطور العلاقة المعرفية بين صناع الرأي والفكر والمتلقي، حيث تقام الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية بالنشاط الثقافي المصاحب للمعرض.

كما يخصص المعرض صالة للطفل تحتوي على دور النشر المختصة بكتب الأطفال ويتضمن جناح مراقبة ثقافة الطفل بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والذي يقدم برنامجا متميزا للطفل من ورش عملية وفنية وعروض وأندية لقراءة وكتابة القصة.