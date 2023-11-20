ولى عهد الأردن يصل العريش للإشراف على تجهيز وإرسال المستشفى الميدانى لجنوب غزة

وصل ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني، إلى مدينة العريش، بهدف الإشراف المباشر على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني إلى جنوب قطاع غزة.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الأردن المستمرة بالتنسيق مع مصر لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يواجهها.

ومن المنتظر أن يقدم المستشفى الميداني، الذي يتم تجهيزه بمعدات طبية متطورة وطاقم طبي متخصص، خدماته العلاجية والطبية للمحتاجين في قطاع غزة.